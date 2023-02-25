Эксперт рассказал, как мошенники чаще всего крадут деньги у россиян

Чаще всего жители России становятся жертвами мошенников, когда те маскируют свои атаки под видом опросов о качестве услуг или звонят, представляясь сотрудниками органов безопасности. Об этом рассказал руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский. По его словам, когда дело касается мошенничества в банковской области, чаще всего сказывается человеческий фактор.

"Технологически банковские системы сейчас предусматривают защиту, при которой требуется дополнительный процесс подтверждения со стороны клиента, что усложняет работу мошенникам, но не слишком сильно", — заявил газете "Вечерняя Москва" Прозоровский.

Он отметил, что рост числа мошеннических схем в банковском секторе происходит из-за невысокой осведомлённости россиян о современных способах аферы. Нередко мошенники оказывают давление на человека, "давя" на его страхи в некомфортных для него обстоятельствах. Однако, подчеркнул эксперт, после того как кража денег произошла, у клиента есть ещё некоторое время, чтобы связаться с банком и не позволить мошенникам довести дело до конца.