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24 февраля, 22:10

Эксперт рассказал, как мошенники чаще всего крадут деньги у россиян

Эксперт Прозоровский: Чаще мошенники крадут деньги под видом опросов и звонков силовиков

Чаще всего жители России становятся жертвами мошенников, когда те маскируют свои атаки под видом опросов о качестве услуг или звонят, представляясь сотрудниками органов безопасности. Об этом рассказал руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский. По его словам, когда дело касается мошенничества в банковской области, чаще всего сказывается человеческий фактор.

"Технологически банковские системы сейчас предусматривают защиту, при которой требуется дополнительный процесс подтверждения со стороны клиента, что усложняет работу мошенникам, но не слишком сильно", — заявил газете "Вечерняя Москва" Прозоровский.

Он отметил, что рост числа мошеннических схем в банковском секторе происходит из-за невысокой осведомлённости россиян о современных способах аферы. Нередко мошенники оказывают давление на человека, "давя" на его страхи в некомфортных для него обстоятельствах. Однако, подчеркнул эксперт, после того как кража денег произошла, у клиента есть ещё некоторое время, чтобы связаться с банком и не позволить мошенникам довести дело до конца.

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Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поддержать предложение президента Владимира Путина о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, украденные злоумышленниками.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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