Россиян предупредили о проблемах с интернетом из-за устаревшей Windows

Пользователи операционной системы Windows устаревших версий 7 и 8.1 в России в этом году могут столкнуться с проблемами при попытке доступа в Интернет. Официально Microsoft перестала поддерживать эти версии в 2020 и 2023 годах соответственно. Отказались от этого также Mozilla (браузер Firefox), Opera и Google. Последняя заявила 7 февраля, что прекращает обеспечение работы Chrome для этих ОС.

"Пользователям это грозит тем, что часть сайтов либо перестанет открываться, либо это будет происходить некорректно. Также есть риски утечки персональных данных", — рассказал газете "Известия" специалист одной из digital-компаний.

Собеседники издания уточняют, что достаточно будет перейти по ссылке, чтобы злоумышленники получили полный контроль над компьютером. Российские и зарубежные эксперты посоветовали юзерам обновить ОС до актуальной версии. Однако в РФ это возможно только через VPN. Загрузить новые версии можно, но всё равно нужны будут спецключи, которые для россиян недоступны. Ещё один вариант — это перейти на российские браузеры.