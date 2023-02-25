В Берлине переименовали "Москву" в "Киев"

В восточной части Берлина на аллее Карла Маркса на здании, где раньше красовалась надпись "Кафе Москва", теперь горожанам представлена новая вывеска — "Кафе Киев".

Раньше кафе имело такую вывеску. Фото © Twitter / @manaf12hassan

"В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — пишет издание Berliner Zeitung.

Оригинальное название организаторы закрыли чёрным баннером с надписью "Kyiv". Как пишет издание, заведение назвали "Москвой" по "историческим причинам", оно никак не связано с Россией.