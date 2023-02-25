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24 февраля, 22:20

В Берлине переименовали "Москву" в "Киев"

В Германии кафе MOSCAU переименовали в KIYV

<p>Так теперь выглядит кафе MOSCAU в восточной части Берлина. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/manaf12hassan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@manaf12hassan</a></p>

Так теперь выглядит кафе MOSCAU в восточной части Берлина. Фото © Twitter / @manaf12hassan

В восточной части Берлина на аллее Карла Маркса на здании, где раньше красовалась надпись "Кафе Москва", теперь горожанам представлена новая вывеска — "Кафе Киев".

Раньше кафе имело такую вывеску. Фото © Twitter / @manaf12hassan

Раньше кафе имело такую вывеску. Фото © Twitter / @manaf12hassan

"В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия", — пишет издание Berliner Zeitung.

Оригинальное название организаторы закрыли чёрным баннером с надписью "Kyiv". Как пишет издание, заведение назвали "Москвой" по "историческим причинам", оно никак не связано с Россией.

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Анатолий Симоненко
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