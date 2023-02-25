"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 00:28

Создатель "Мандалорца" не нашёл что ответить насчёт финала сериала

Создатель "Мандалорца" Джон Фавро заявил, что ещё не знает финал сериала

Актёр и кинематографист Джон Фавро, создавший нашумевший телевизионный спин-офф "Звёздных войн" — "Мандалорец", — заявил, что пока что и сам не знает, чем завершится проект.

"Думаю, прелесть в том, что это глава посреди гораздо более масштабной истории. И хотя со временем мы с этими персонажами придём к развязке... не то чтобы у меня в голове есть существующий финал, к которому мы последовательно движемся", — признался Фавро в интервью Total Film.

Он заявил, что ему даже нравится, что эти истории продолжаются, а герои какое-то время "побудут с нами". Фавро ждёт возможности сделать гораздо больше, тем более что сценарий четвёртого сезона сериала уже готов. А премьера третьего сезона стартует на стриминге Disney+ 1 марта. Правда, легально россияне эту часть вселенной "Звёздных войн" не увидят: компания ушла из нашей страны из-за санкций.

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

Ранее кинокомпания Universal выложила в Сеть первый трейлер боевика "Форсаж-10" (Fast X) с "вернувшимся" Полом Уокером.

Обложка ©

YouTube / В Рейтинге

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • звездныевойны
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров