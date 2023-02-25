Создатель "Мандалорца" не нашёл что ответить насчёт финала сериала

Актёр и кинематографист Джон Фавро, создавший нашумевший телевизионный спин-офф "Звёздных войн" — "Мандалорец", — заявил, что пока что и сам не знает, чем завершится проект.

"Думаю, прелесть в том, что это глава посреди гораздо более масштабной истории. И хотя со временем мы с этими персонажами придём к развязке... не то чтобы у меня в голове есть существующий финал, к которому мы последовательно движемся", — признался Фавро в интервью Total Film.

Он заявил, что ему даже нравится, что эти истории продолжаются, а герои какое-то время "побудут с нами". Фавро ждёт возможности сделать гораздо больше, тем более что сценарий четвёртого сезона сериала уже готов. А премьера третьего сезона стартует на стриминге Disney+ 1 марта. Правда, легально россияне эту часть вселенной "Звёздных войн" не увидят: компания ушла из нашей страны из-за санкций.