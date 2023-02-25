Польша поставила шесть условий принятия новых санкций против России
Посол Садось: Польша поставила шесть условий одобрения нового пакета санкций против России
Перед тем, как принять 10-й пакет санкций ЕС против России, Польша решила выдвинуть шесть своих условий. Об этом сообщил посол страны при Евросоюзе Анджей Садось. Первым пунктом стал вопрос об ограничениях на якобы имевший место незаконный вывоз детей с Украины в Россию. Второе требование касалось незамедлительного начала работы над рестрикциями в отношении Белоруссии.
"Мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник", — отметил Садось.
Третье "немедленное" к исполнению требование Польши касалось санкций против России в атомной сфере. Четвёртое условие — давление на российскую алмазную отрасль. Пятое — про контроль ЕК на импортом российского синтетического каучука европейскими странами. И, наконец, последнее, шестое — о рестрикциях для российских "пропагандистов".
"Сегодня Польша представила Еврокомиссии более 150 имён. Мы договорились с Еврокомиссией об очень сжатых сроках включения этих лиц в санкционные списки", — отметил Садось.
Ранее Лайф писал, что ЕС только после трёх дней переговоров удалось согласовать новые санкции. В него среди прочего вошли ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения и технологий. Официально они пока не приняты — нужно соблюсти ряд бюрократических процедур. Таким образом, провалилась попытка ЕС утвердить новые ограничения в годовщину начала российской военной спецоперации, 24 февраля.
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