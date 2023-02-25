Маск оценил ноу-хау Google с точки зрения Сталина

Американский миллиардер Илон Маск остроумно отреагировал на ноу-хау компании Google, которая анонсировала функцию, позволяющую удалять в Google Photos с фотографий нежелательных людей.

Снимки Сталина и Ежова на странице Маска. Фото © Twitter \ @elonmusk

В комментариях к посту бизнесмен Илон Маск опубликовал два снимка. На первом Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов, а на другом те же люди, но уже без главы НКВД Николая Ежова, которого якобы заретушировали после ареста.

"Сталину бы понравилось", — прокомментировал эти фото Маск.

Ранее Google сообщил, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться рядом новых функций, которые позволят "легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото".