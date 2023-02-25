Маск оценил ноу-хау Google с точки зрения Сталина
Маск заявил, что новая функция Google Photos "понравилась бы Сталину"
Американский миллиардер Илон Маск остроумно отреагировал на ноу-хау компании Google, которая анонсировала функцию, позволяющую удалять в Google Photos с фотографий нежелательных людей.
Снимки Сталина и Ежова на странице Маска. Фото © Twitter \ @elonmusk
В комментариях к посту бизнесмен Илон Маск опубликовал два снимка. На первом Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов, а на другом те же люди, но уже без главы НКВД Николая Ежова, которого якобы заретушировали после ареста.
"Сталину бы понравилось", — прокомментировал эти фото Маск.
Ранее Google сообщил, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться рядом новых функций, которые позволят "легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото".
Маск не раз показывал, что много знает об истории России. Например, одни из его кумиров — создатель советской ракетно-космической техники Сергей Королёв. Миллиардер даже созванивался с его семьёй, приглашал внука Королёва на завод SpaceX.
ТАСС \ EPA \ Carina Johansen