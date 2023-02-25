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24 февраля, 23:58

Маск оценил ноу-хау Google с точки зрения Сталина

Маск заявил, что новая функция Google Photos "понравилась бы Сталину"

Американский миллиардер Илон Маск остроумно отреагировал на ноу-хау компании Google, которая анонсировала функцию, позволяющую удалять в Google Photos с фотографий нежелательных людей.

Снимки Сталина и Ежова на странице Маска. Фото © Twitter \ @elonmusk

Снимки Сталина и Ежова на странице Маска. Фото © Twitter \ @elonmusk

В комментариях к посту бизнесмен Илон Маск опубликовал два снимка. На первом Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов, а на другом те же люди, но уже без главы НКВД Николая Ежова, которого якобы заретушировали после ареста.

"Сталину бы понравилось", — прокомментировал эти фото Маск.

Ранее Google сообщил, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться рядом новых функций, которые позволят "легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото".

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Маск не раз показывал, что много знает об истории России. Например, одни из его кумиров — создатель советской ракетно-космической техники Сергей Королёв. Миллиардер даже созванивался с его семьёй, приглашал внука Королёва на завод SpaceX.

Обложка ©

ТАСС \ EPA \ Carina Johansen

Анатолий Симоненко
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