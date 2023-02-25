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25 февраля, 00:08

Вирусолог рассказал, когда в России завершится эпидемический сезон

Вирусолог Альтштейн: В России окончание эпидемического сезона придётся на апрель

Завершение эпидемиологического сезона происходит, когда снижается распространение респираторных заболеваний, а в России это случается в апреле. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются", — пояснил URA.RU Анатолий Альтштейн.

Правда, пандемия коронавируса, которая до сих пор продолжается в мире, не подвержена правилам эпидемического сезона, подчеркнул эксперт. Хоть и фиксируется снижение заболеваемости, тем не менее ежедневно количество заражённых растёт на тысячи человек, сказал он и призвал вакцинироваться.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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