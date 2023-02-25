"Бесхребетная медуза": Сенатор обозвал Байдена и заявило о его опасности
Сенатор Тед Круз: Переизбрание Байдена приведёт к третьей мировой войне
Американский сенатор-республиканец Тед Круз резко высказался в адрес президента США Джо Байдена и призвал тех, кто не хочет третьей мировой войны, не голосовать за нынешнего главу Белого дома на новых президентских выборах в Штатах.
"Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу, как Байдена, президентом", — сказал Круз в эфире шоу Verdict.
Слабость американского лидера, по мнению Круза, только усиливает врагов Вашингтона. Сенатор указал на то, что какой-либо "главнокомандующий в трезвом уме" никогда не возвёл бы в приоритет национальной безопасности ликвидацию школьного шара для измерения погоды, приняв его предварительно за разведывательный аппарат Китая. Круз также резко осудил поездку Байдена к Зеленскому, входе которой президент США хотел показаться всем "крутым" и прогуливался с украинским лидером под звуки сирены.
Как писал ранее Лайф, журналистка Sky News Келли заявила, что Байден приезжал в Киев для поднятия рейтингов. Она добавила, что его позиции сильно упали, и тот отправился на "фотосессию" к Зеленскому.
ТАСС / Evan Vucci