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25 февраля, 00:04

"Бесхребетная медуза": Сенатор обозвал Байдена и заявило о его опасности

Сенатор Тед Круз: Переизбрание Байдена приведёт к третьей мировой войне

Американский сенатор-республиканец Тед Круз резко высказался в адрес президента США Джо Байдена и призвал тех, кто не хочет третьей мировой войны, не голосовать за нынешнего главу Белого дома на новых президентских выборах в Штатах.

"Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу, как Байдена, президентом", — сказал Круз в эфире шоу Verdict.

Слабость американского лидера, по мнению Круза, только усиливает врагов Вашингтона. Сенатор указал на то, что какой-либо "главнокомандующий в трезвом уме" никогда не возвёл бы в приоритет национальной безопасности ликвидацию школьного шара для измерения погоды, приняв его предварительно за разведывательный аппарат Китая. Круз также резко осудил поездку Байдена к Зеленскому, входе которой президент США хотел показаться всем "крутым" и прогуливался с украинским лидером под звуки сирены.

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Как писал ранее Лайф, журналистка Sky News Келли заявила, что Байден приезжал в Киев для поднятия рейтингов. Она добавила, что его позиции сильно упали, и тот отправился на "фотосессию" к Зеленскому.

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ТАСС / Evan Vucci

Арина Родионова
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