На Сахалине ребёнок провалился в канализационный коллектор
В Охе прокуратура начала проверку из-за падения ребёнка в коллектор
Спасатели достали ребёнка из коллектора. Фото © Telegram / Сахалин-Курилы
В Охе ребёнок упал в канализационный коллектор. К счастью, он не пострадал, так как колодец был не слишком глубоким. Малыша вытащили на поверхность и отправили в больницу для обследования, он отделался испугом. Произошедшее подтолкнуло коммунальщиков приехать на место и закрыть люк, однако от проверки со стороны правоохранителей это их уже не спасёт.
По данным издания "Сахалин онлайн", прокуратура планирует дать характеристику деятельности организации, по вине которой могло произойти подобное. Вопросы у ведомства теперь появились и к администрации Охинского городского округа, которая обязана нести ответственность за использование муниципального имущества.
Ранее в Дзержинском районе Новосибирска было найдено тело 26-летнего мужчины. Взрослому повезло меньше, чем мальчику из Охи, так как он упал в коллектор с горячей водой и сварился заживо.