На Сахалине ребёнок провалился в канализационный коллектор

В Охе ребёнок упал в канализационный коллектор. К счастью, он не пострадал, так как колодец был не слишком глубоким. Малыша вытащили на поверхность и отправили в больницу для обследования, он отделался испугом. Произошедшее подтолкнуло коммунальщиков приехать на место и закрыть люк, однако от проверки со стороны правоохранителей это их уже не спасёт.