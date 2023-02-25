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25 февраля, 03:45

Антонов назвал приостановку членства России в ФАТВ опасным шагом

Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановить членство России в этой организации — опасный шаг. Уверенность в этом высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он считает, что в итоге может разрушиться глобальная архитектура противодействия финансированию терроризма.

Подобным образом дипломат прокомментировал реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на это решение ФАТВ.

"Администрация [США] отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведёт к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Выходит, отметил он, что можно любого члена ФАТФ изгнать из организации, лишив возможности вносить полезный вклад в её работу. А Россия, как подчеркнул Антонов, сделала за 20 лет много.

"Международному сообществу очевидно, что Вашингтон готов пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради банального и оголтелого сведения счетов с Россией", — заключил посол.

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Лайф напоминает, что решение приостановить участие России в ФАТФ было принято по итогам пленарного заседания ФАТФ 22–24 февраля. Группа сообщила об этом на своём сайте.

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Telegram / EmbUSA

Андрей Григорьев
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