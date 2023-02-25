Лукашенко отправится с визитом в Китай и встретится с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит визит в Китай, где пробудет с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщила его администрация.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля – 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику", — говорится в сообщении.

Указывается, что этот визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Лукашенко проведёт с председателем КНР Си Цзиньпином переговоры в узком и расширенном составах. Основными темами встреч станут развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров лидеры двух стран подпишут пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

"Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведёт ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций", — отмечается в заявлении.