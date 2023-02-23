Лукашенко: Минск получит поддержку от мирового сообщества при атаке со стороны Украины
Минск получит поддержку со стороны мирового сообщества при агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.
"Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства — мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая, если против нас будет совершена агрессия", — приводит БелТА его слова.
Белорусский лидер отметил, что Минск доводит до Киева и его западных союзников информацию о тех шагах, которые могут быть сделаны в случае агрессии. При этом Лукашенко подчеркнул, что на данный момент концентрации войск на территории Польши, Литвы или Украины для того, чтобы втянуть республику в войну, не замечено.
Ранее в интервью китайским СМИ Лукашенко также предупредил о последствиях в случае игнорирования позиции КНР по Украине. Кроме того, белорусский лидер заявил, что президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию.