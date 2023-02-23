Лукашенко: Минск получит поддержку от мирового сообщества при атаке со стороны Украины

Минск получит поддержку со стороны мирового сообщества при агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

"Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства — мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая, если против нас будет совершена агрессия", — приводит БелТА его слова.