В НБА сыграли самый результативный матч XXI века, набрав 351 очко
"Сакраменто" и "Лос-Анджелес Клипперс" сыграли самый результативный матч НБА в XXI веке
Баскетболисты "Сакраменто Кингз" и "Лос-Анджелес Клипперс" в рамках регулярного чемпионата НБА сыграли второй по результативности матч в истории лиги, завершив встречу со счётом 176:175 в пользу "королей".
Больше всего очков за встречу — 45 — набрал атакующий защитник "Сакраменто" Малик Монк, на втором месте Кавай Леонард из "Клипперс", который принёс 44 балла команде.
Отметим, что наибольшее количество очков за встречу набирали 13 декабря 1983 года, когда матч между "Детройтом" и "Денвером" закончился со счётом 186:184. Нынешняя игра стала самой результативной в истории НБА в XXI веке.
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Getty Images / Harry How