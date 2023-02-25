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25 февраля, 08:07

В России создали крем, который заживляет и омолаживает кожу

Российские учёные создали уникальный крем на основе паутины, который заживляет и омолаживают кожу и борется с её несовершенствами. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведётся в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — отметили в НТИ.

Основой уникального крема стал белок, который получают из шёлка пауков-птицеедов и шелкопрядов. При правильной обработке исходного материала получается суспензия для готового продукта. Полученный крем может заживлять порезы и ожоги, убирать пигментные пятна и за несколько недель омолаживать кожу. Сам продукт крайне важен в условиях ухудшающейся экологии.

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Артур Белкин
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