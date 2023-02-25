В России создали крем, который заживляет и омолаживает кожу

Российские учёные создали уникальный крем на основе паутины, который заживляет и омолаживают кожу и борется с её несовершенствами. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведётся в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — отметили в НТИ.