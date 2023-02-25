Немцы назвали лакеями власти ФРГ, жёстко отчитав Шольца из-за слов о Путине

Читатели немецкой газеты Die Welt указали канцлеру Германии Олафу Шольцу на то, что "империалистические цели" преследует не президент РФ Владимир Путин, а именно Запад. Так они прокомментировали соответствующее заявление главы правительства. Вместе с тем жители ФРГ призвали чиновника уйти в отставку.

"Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — высказался один из комментаторов.

"Почему всё время говорят об империалистических целях России? А что США забыли на Украине?" — спросил другой.

Кто-то из читателей назвал власти Германии лакеями. Если бы в стране были руководители, отметил он, у немцев была бы возможность прислушиваться к своему мнению. Другой пользователь напомнил о диверсии на "Северных потоках".