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25 февраля, 09:24

В РФ за сутки зафиксировали 11 071 случай заражения коронавирусом

В РФ за сутки зафиксировали 11 071 случай заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, из-за ковида умерло 34 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено 22 243 563 случая заражения и 396 004 летальных исхода.

Госпитализировано за сутки 775 россиян. Число случаев выздоровления увеличилось за тот же период до 21 581 463.

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Днём ранее в России выявили 13 829 случаев заражения ковидом. За сутки скончалось 32 человека.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
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