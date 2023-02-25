В РФ за сутки зафиксировали 11 071 случай заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, из-за ковида умерло 34 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено 22 243 563 случая заражения и 396 004 летальных исхода.