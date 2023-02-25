Лукашенко рассказал, зачем нужны фейки о поглощении РФ Белоруссии

Фейки о том, что Россия хочет "поглотить" Белоруссию и лишить её независимости, нужны для разрушения хороших отношений, сложившихся между странами. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет БелТА.

"Нас просто хотят ещё раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", — заметил он.

По словам Лукашенко, у России и Белоруссии есть отдельные стратегии, однако объединяет их желание жить "как со своими братьями". Кроме того, Лукашенко сделал акцент на том, что российский лидер Владимир Путин понимает все эти вопросы таким же образом.