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25 февраля, 09:36

МИД Нидерландов: В десятый пакет санкций ЕС входит 121 юридическое и физическое лицо из РФ

В новый десятый пакет санкций Евросоюза против РФ входит 121 физическое и юридическое лицо. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Максимальное давление на Россию посредством санкций по-прежнему имеет решающее значение. Поэтому мы приветствуем десятый пакет санкций, который включает запрет на экспорт и список, в который входит 121 физическое и юридическое лицо", — написал он в Twitter.

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Лайф напоминает, что Евросоюзу только после трёх дней переговоров удалось согласовать новые санкции. В них среди прочего вошли ограничения на экспорт в РФ товаров двойного назначения и технологий. Официально они пока не приняты: нужно соблюсти ряд бюрократических процедур.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Dwi AnoraganingrumFuture Image

Никита Осипов
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