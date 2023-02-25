МИД Нидерландов: В десятый пакет санкций ЕС входит 121 юридическое и физическое лицо из РФ

В новый десятый пакет санкций Евросоюза против РФ входит 121 физическое и юридическое лицо. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Максимальное давление на Россию посредством санкций по-прежнему имеет решающее значение. Поэтому мы приветствуем десятый пакет санкций, который включает запрет на экспорт и список, в который входит 121 физическое и юридическое лицо", — написал он в Twitter.