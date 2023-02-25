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25 февраля, 10:13

В Петербурге семилетняя девочка сломала три позвонка, катаясь на роллердроме

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка сломала три грудных позвонка во время катания на роллердроме. По информации Лайфа, пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

В Петербурге семилетняя девочка сломала три позвонка, катаясь на роллердроме. Видео © LIFE

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа видно, что девочка потеряла равновесие после того, как проехала одной ногой по препятствию, а уже через считанное мгновение — упала. Перед этим у неё было занятие с инструктором, а в момент ЧП она каталась самостоятельно под присмотром отца. Он же и вызвал ей скорую. Сейчас девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге семилетняя девочка получила серьёзную травму во время занятий по скалолазанию в торговом центре.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин
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