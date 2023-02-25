В Петербурге семилетняя девочка сломала три позвонка, катаясь на роллердроме

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа видно, что девочка потеряла равновесие после того, как проехала одной ногой по препятствию, а уже через считанное мгновение — упала. Перед этим у неё было занятие с инструктором, а в момент ЧП она каталась самостоятельно под присмотром отца. Он же и вызвал ей скорую. Сейчас девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.