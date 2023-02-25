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25 февраля, 10:28

Эксперт рассказал об обмане Apple, связанном с новой системой шифрования в iCloud

Эксперт Закарян: Apple раскроет личные данные при новой системе шифрования в iCloud

Заявления Apple о том, что американская компания не сможет предоставить личные данные по запросу спецслужб из-за новой системы шифрования в облачном сервисе iCloud, — обман и маркетинговый ход. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал руководитель команды разработки Gem4me Ваге Закарян.

"Такое заявление можно расценивать как маркетинговый ход, чтобы привлечь как можно больше пользователей к платному сервису iCloud", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что система шифрования позволит сохранить данные от взломщиков, но она не станет преградой для правоохранителей. Дело в том, что у спецслужб в любом государстве есть возможность запросить доступ ко всем необходимым сведениям. По решению суда компания, у которой есть личная информация, будет обязана выполнить эти требования, отметил Закарян.

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Речь идёт о сквозном шифровании файлов на iCloud, о котором Лайф рассказывал ранее. В Apple отмечали, что новая система позволит полностью защитить хранящуюся в облачном сервисе информацию даже в случае взлома серверов компании.

Обложка ©

ТАСС / Imago Images / ZUMA / Miguel Candela

Никита Осипов
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