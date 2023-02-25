Эксперт рассказал об обмане Apple, связанном с новой системой шифрования в iCloud

Заявления Apple о том, что американская компания не сможет предоставить личные данные по запросу спецслужб из-за новой системы шифрования в облачном сервисе iCloud, — обман и маркетинговый ход. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал руководитель команды разработки Gem4me Ваге Закарян.

"Такое заявление можно расценивать как маркетинговый ход, чтобы привлечь как можно больше пользователей к платному сервису iCloud", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что система шифрования позволит сохранить данные от взломщиков, но она не станет преградой для правоохранителей. Дело в том, что у спецслужб в любом государстве есть возможность запросить доступ ко всем необходимым сведениям. По решению суда компания, у которой есть личная информация, будет обязана выполнить эти требования, отметил Закарян.