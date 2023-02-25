По периметру храма святой Нины в Санкт-Петербурге хотят начертать имена жертв блокады

В Санкт-Петербурге планируют построить храм святой равноапостольной Нины, в котором на большом экране будут перечислять имена погибших в блокаду Ленинграда. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". По периметру сооружения также хотят каллиграфически начертать имена жертв. Возможно, внутри будет живопись или мозаика с сюжетами жизни блокадного города.

Церковь намерены возвести на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Вокруг неё хотят установить мемориальные доски, на которых отразят основные вехи периода блокады. Об этом рассказал настоятель будущего храма иерей Артемий Наумов. Он отметил, что в основание или стены храма планируют установить капсулы с землёй из основных мест сражений за город.

"Будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. От общего числа погибших известно более 600 тысяч имён. Часть уже записана, примерно 300 тысяч, работа продолжается", — сказал Наумов.