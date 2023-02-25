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25 февраля, 10:30

По периметру храма святой Нины в Санкт-Петербурге хотят начертать имена жертв блокады

<p>Проект храма святой Нины. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-02-25/po-perimetru-hrama-svyatoy-niny-planiruyut-nachertat-imena-zhertv-blokady" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Приход храма-памятника святой равноапостольной Нины</p>

Проект храма святой Нины. Фото © "Петербургский дневник" / Приход храма-памятника святой равноапостольной Нины

В Санкт-Петербурге планируют построить храм святой равноапостольной Нины, в котором на большом экране будут перечислять имена погибших в блокаду Ленинграда. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". По периметру сооружения также хотят каллиграфически начертать имена жертв. Возможно, внутри будет живопись или мозаика с сюжетами жизни блокадного города.

Церковь намерены возвести на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Вокруг неё хотят установить мемориальные доски, на которых отразят основные вехи периода блокады. Об этом рассказал настоятель будущего храма иерей Артемий Наумов. Он отметил, что в основание или стены храма планируют установить капсулы с землёй из основных мест сражений за город.

"Будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. От общего числа погибших известно более 600 тысяч имён. Часть уже записана, примерно 300 тысяч, работа продолжается", — сказал Наумов.

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Ранее Лайф уже сообщал о том, что в Санкт-Петербурге возведут церковь во имя святой равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда. Проект храма в виде эскизов уже предварительно согласован.

Илья Суриков
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