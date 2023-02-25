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25 февраля, 10:57

Онищенко рассказал, стоит ли ждать вспышки холеры в России

Онищенко заявил, что в России может случиться вспышка холеры

Вспышка холеры в России последний раз была зафиксирована в 1994 году, однако она может повториться, к такому развитию событий нужно достаточно серьёзно подготовиться. Такое мнение в беседе с kp.ru выразил академик РАН Геннадий Онищенко.

"Пик заболеваемости холерой — это июль, август, сентябрь. Она имеет сезонный характер. По понятным причинам. Потому что в это время люди едят много фруктов, овощей… Нужно уже сейчас вот эти все алармистские, не совсем научно обоснованные заявления проанализировать, составить планы, определить масштабы возможной госпитализации", — отметил Онищенко.

По его словам, сейчас нужно запланировать, в какие медицинские учреждения будут доставлять носителей холеры, и подготовить врачей первичного звена — инфекционистов и терапевтов, а также создать необходимый запас антибиотиков.

Вылечить холеру в нынешних условиях достаточно несложно: для этого используются регидрационные препараты, например солевые растворы, которые вводятся внутривенно и помогают человеку быстро прийти в себя. Онищенко также заметил, что холера не так страшна, однако к ней нужно крайне серьёзно подготовиться.

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Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания.

Обложка ©

ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Артур Белкин
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