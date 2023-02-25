ВСУ лишились почти 180 бойцов и гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении

Армия России уничтожила почти 180 украинских бойцов, а также лишила ВСУ военной техники на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", — сказал он.

Если говорить точнее, то противник лишился живой силы и техники в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. Генерал-лейтенант Конашенков подчеркнул, что поразить цели удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", ударам авиации, а также артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.