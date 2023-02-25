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25 февраля, 11:08

ВСУ лишились почти 180 бойцов и гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении

Армия России уничтожила почти 180 украинских бойцов, а также лишила ВСУ военной техники на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", — сказал он.

Если говорить точнее, то противник лишился живой силы и техники в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. Генерал-лейтенант Конашенков подчеркнул, что поразить цели удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", ударам авиации, а также артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении свыше 80 военных, гаубицу М777 и САУ Krab

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении свыше 80 военных, гаубицу М777 и САУ Krab

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области уничтожены пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ. Речь идёт о подразделениях морской пехоты и Сил специальных операций ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Светлана Оперук
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