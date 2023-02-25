Российские военные за сутки сбили три украинских самолёта в ДНР и Херсонской области

Российские военные за прошедшие сутки сбили три украинских самолёта в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Удары по технике противника наносили истребители ВКС России и средства ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолёт Су-25", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, за сутки удалось перехватить восемь украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты "Точка-У". Как отметил генерал-лейтенант, в общей сложности с начала проведения СВО было уничтожено 390 самолётов, 210 вертолётов, 3236 дронов, 405 ЗРК, 8027 танков и других боевых бронированных машин, принадлежащих украинским войскам. Также ВСУ лишились 1045 боевых машин РСЗО, 4215 орудий полевой артиллерии и миномётов и 8538 единиц специальной военной автомобильной техники.