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25 февраля, 12:31

Американская атомная подлодка зашла в южнокорейский порт Пусан

<p>Американская атомная подлодка Springfield прибыла в Пусан. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kamilgorgulu1/status/1629452177201586177/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilgorgulu1</a></p>

Американская атомная подлодка Springfield прибыла в Пусан. Обложка © Twitter / kamilgorgulu1

Американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" зашла в порт Южной Кореи, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

Там отметили, что подлодка класса USS Springfield прибыла к южному порту Пусан в рамках "запланированного визита". На опубликованных фотографиях показаны флаги Южной Кореи и США, прикреплённые бок о бок к мостовой башне корпуса, а также члены экипажа ВМС Южной Кореи, приветствующие прибытие американской подлодки.

"Springfield — одна из подлодок класса "Лос-Анджелес", на постоянной основе дислоцированная на Гуаме, регулярно действует в районе операций Седьмого флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и поддерживая интересы нацбезопасности", — говорится в сообщении флота.

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А ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Он также добавил, что Вашингтон и Сеул осуждают беспрецедентное число провокаций, которые КНДР совершила в 2022 году. По его мнению, действия Северной Кореи дестабилизируют ситуацию в регионе.

Наталья Исакова
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