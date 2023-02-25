Американская атомная подлодка зашла в южнокорейский порт Пусан

Американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" зашла в порт Южной Кореи, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

Там отметили, что подлодка класса USS Springfield прибыла к южному порту Пусан в рамках "запланированного визита". На опубликованных фотографиях показаны флаги Южной Кореи и США, прикреплённые бок о бок к мостовой башне корпуса, а также члены экипажа ВМС Южной Кореи, приветствующие прибытие американской подлодки.

"Springfield — одна из подлодок класса "Лос-Анджелес", на постоянной основе дислоцированная на Гуаме, регулярно действует в районе операций Седьмого флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и поддерживая интересы нацбезопасности", — говорится в сообщении флота.