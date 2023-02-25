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Опубликовано 25 февраля 2023, 15:59

В Госдуме оценили планы Украины по захвату Крыма

Депутат Картаполов: У Украины сегодня нет сил для захвата Крыма

На сегодняшний день Украина не обладает достаточными силами и ресурсами для захвата Крыма, однако киевские власти будут регулярно делать соответствующие провокации. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путём это делать", — отметил он.

По словам парламентария, российской стороне будет необходимо жёстко отвечать на любую провокацию, в том числе запуски беспилотников или диверсионно-разведывательные группы на территорию региона. Кроме того, Картаполов уверен, что поставленная Западом техника никак не поможет Киеву в захвате полуострова, а единственной угрозой для него могут стать дальнобойные ракеты.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин
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