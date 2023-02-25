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25 февраля, 12:56

По факту убийства на Сахалине более 20 краснокнижных оленей возбуждено дело

Уголовное дело о незаконной охоте возбудили по факту убийства неизвестными более 20 краснокнижных оленей на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области по результатам проведённой проверки по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, останки животных, среди которых были беременные самки, найдены 24 февраля в верховьях реки Дунай.

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Ранее Лайф сообщал, что в соцсетях и местных СМИ появилось жуткое видео, автор которого снял останки убитых оленей. По предположению очевидцев, браконьеры загоняли животных на снегоходах. Они обезглавили как минимум 25 оленей и разделали их туши, а останки выбросили.

Обложка ©

Кадр из видео AsTV

Наталья Исакова
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