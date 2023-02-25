По факту убийства на Сахалине более 20 краснокнижных оленей возбуждено дело

Уголовное дело о незаконной охоте возбудили по факту убийства неизвестными более 20 краснокнижных оленей на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области по результатам проведённой проверки по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, останки животных, среди которых были беременные самки, найдены 24 февраля в верховьях реки Дунай.