По факту убийства на Сахалине более 20 краснокнижных оленей возбуждено дело
Уголовное дело о незаконной охоте возбудили по факту убийства неизвестными более 20 краснокнижных оленей на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области по результатам проведённой проверки по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", — говорится в сообщении.
Как уточнили в надзорном ведомстве, останки животных, среди которых были беременные самки, найдены 24 февраля в верховьях реки Дунай.
Ранее Лайф сообщал, что в соцсетях и местных СМИ появилось жуткое видео, автор которого снял останки убитых оленей. По предположению очевидцев, браконьеры загоняли животных на снегоходах. Они обезглавили как минимум 25 оленей и разделали их туши, а останки выбросили.
Кадр из видео AsTV