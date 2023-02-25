Серия взрывов прогремела в Камеруне

На юго-западе Камеруна прогремело несколько взрывов прямо во время массового забега. Об этом сообщает портал Cameroon intelligence report.

Взрыв во время забега в Камеруне. Видео © Twitter / mbindwane

В международных соревнованиях Mount Cameroon Race of Hope, которые проходили около города Буэа, участвовало 529 спортсменов. Внезапно прогремели взрывы в трёх местах спустя несколько минут после старта. Одна из бомб взорвалась прямо возле дороги, по которой бежали участники.

"Передо мной было пять спортсменов. Как раз в тот момент, когда я собирался их обогнать, бомба взорвалась и попала мне в ногу", — рассказал участник забега.

По данным издания Reuters, из-за взрывов пострадало 19 человек, их госпитализировали. Троих раненых уже прооперировали. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, ни одной смерти не зафиксировано. Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из групп сепаратистского ополчения. Её представитель объяснил причину этих действий.

"Нашей основной целью были элитные силы Камеруна, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать оккупацию", — сказал Капо Даниэль.