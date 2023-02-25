В Челябинской области нашли тело пропавшего дальнобойщика из Белоруссии

В лесу в Челябинской области найдено тело 38-летнего пропавшего ранее дальнобойщика из Белоруссии. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет Ura.ru.

Найти тело волонтёрам удалось неподалёку от кафе "Вояж" на трассе М5 "Урал". Выходить на связь с супругой он перестал 20 февраля. Вскоре на парковке нашли его грузовик, который был закрыт, с оставленным на приборной панели телефоном. По предварительной версии, мужчина свёл счёты с жизнью.