Индия выступила за мирное урегулирование конфликта на Украине и недопущение войны
Минфин Индии: Страны G20 выражают разные мнения по конфликту на Украине
Министры финансов стран "Большой двадцатки" выражают разные мнения относительно конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Индии по итогам встречи глав Минфинов G20 и управляющих центральными банками.
"Большинство членов решительно осудили войну и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. <...> Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в заявлении.
Индия считает, что нельзя допустить применение или угрозы использования ядерного оружия. Согласно заявлению, жизненно важным являются мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, дипломатия и диалог.
"Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", — подчеркнули в ведомстве.
Также в документе отметили, что украинский конфликт негативно повлиял на экономическую сферу мира. И всё-таки G20 не должна заниматься вопросами безопасности, но они могут иметь "значительные последствия для мировой экономики".
Ранее главы Минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий России на Украине. Они также выразили сожаление по поводу действий Москвы в Незалежной.
ТАСС / IMAGO / photothek / Thomas Koehler