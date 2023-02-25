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25 февраля, 14:46

Индия выступила за мирное урегулирование конфликта на Украине и недопущение войны

Минфин Индии: Страны G20 выражают разные мнения по конфликту на Украине

Министры финансов стран "Большой двадцатки" выражают разные мнения относительно конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Индии по итогам встречи глав Минфинов G20 и управляющих центральными банками.

"Большинство членов решительно осудили войну и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. <...> Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в заявлении.

Индия считает, что нельзя допустить применение или угрозы использования ядерного оружия. Согласно заявлению, жизненно важным являются мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, дипломатия и диалог.

"Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", — подчеркнули в ведомстве.

Также в документе отметили, что украинский конфликт негативно повлиял на экономическую сферу мира. И всё-таки G20 не должна заниматься вопросами безопасности, но они могут иметь "значительные последствия для мировой экономики".

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Ранее главы Минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий России на Украине. Они также выразили сожаление по поводу действий Москвы в Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / photothek / Thomas Koehler

Светлана Оперук
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