Китай проведёт отбор иностранных космонавтов для участия в миссиях на станции "Тяньгун"
В скором времени Китай начнёт подготовку к отбору зарубежных космонавтов для участия в миссиях на своей орбитальной станции "Тяньгун". Об этом заявил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых полётов КНР Чэнь Шаньгуан.
"Мы уже скоро начнём подготовку к отбору международных астронавтов для работы на нашей космической станции и проведению совместных научных исследований", — сказал он в интервью телеканалу CCTV.
По его словам, иностранцы будут проходить подготовку на территории Поднебесной под руководством китайских специалистов. В частности, их обучат работе с космическими кораблями, произведёнными в КНР.
Ранее Лайф сообщал, что глава NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за отказ предоставить другим странам данные о траекториях полётов запускаемых им ракет-носителей. Он не исключил, что однажды обломки ракет могут привести к гибели людей и разрушению зданий.
Hou Yu / China News Service via Getty Images