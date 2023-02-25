Китай проведёт отбор иностранных космонавтов для участия в миссиях на станции "Тяньгун"

В скором времени Китай начнёт подготовку к отбору зарубежных космонавтов для участия в миссиях на своей орбитальной станции "Тяньгун". Об этом заявил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых полётов КНР Чэнь Шаньгуан.

"Мы уже скоро начнём подготовку к отбору международных астронавтов для работы на нашей космической станции и проведению совместных научных исследований", — сказал он в интервью телеканалу CCTV.

По его словам, иностранцы будут проходить подготовку на территории Поднебесной под руководством китайских специалистов. В частности, их обучат работе с космическими кораблями, произведёнными в КНР.