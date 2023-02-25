"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 16:09

Китай проведёт отбор иностранных космонавтов для участия в миссиях на станции "Тяньгун"

В скором времени Китай начнёт подготовку к отбору зарубежных космонавтов для участия в миссиях на своей орбитальной станции "Тяньгун". Об этом заявил заместитель главного конструктора Управления программы пилотируемых полётов КНР Чэнь Шаньгуан.

"Мы уже скоро начнём подготовку к отбору международных астронавтов для работы на нашей космической станции и проведению совместных научных исследований", — сказал он в интервью телеканалу CCTV.

По его словам, иностранцы будут проходить подготовку на территории Поднебесной под руководством китайских специалистов. В частности, их обучат работе с космическими кораблями, произведёнными в КНР.

В Америке признали Россию самой серьёзной угрозой в космосе

В Америке признали Россию самой серьёзной угрозой в космосе

Ранее Лайф сообщал, что глава NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за отказ предоставить другим странам данные о траекториях полётов запускаемых им ракет-носителей. Он не исключил, что однажды обломки ракет могут привести к гибели людей и разрушению зданий.

Обложка ©

Hou Yu / China News Service via Getty Images

Наталья Исакова
  • Новости
  • Китай
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров