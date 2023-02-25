Сенатор Карасин заявил, что Запад хочет освоить всё постсоветское пространство через Киев

Через киевскую власть страны Запада хотят освоить всё постсоветское пространство. Так считает глава международного Комитета Совфеда РФ Григорий Карасин.

"Забыта старая истина: пугать Россию — значит сплачивать её. Противопоставили этому свою жёсткую логику здравого смысла, суть которой: мы сражаемся за безопасность себя и соседей против эшелонированных усилий Запада — освоить через киевский режим всё постсоветское пространство", — написал он в телеграм-канале.

Карасин также назвал стратегической ошибкой "маниакальное" расширение НАТО на восток. Политик считает, что за это альянсу предстоит расплата.

Он рассказал, что на заседании ПА ОБСЕ в Вене некоторые западные участники дошли до "политического маразма". По его словам, во время выступлений россиян и белорусов часть присутствовавших демонстративно покидали заседание, причём это дополнялось грубостью.