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24 февраля, 15:07

Россия и Белоруссия призвали сохранить ПА ОБСЕ для дальнейших контактов с Западом

Делегации России и Белоруссии в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ приняли совместное заявление с призывом сохранить эту межпарламентскую платформу для дальнейшего диалога с Западом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Запад не готов к диалогу, делая ставку на военную силу и диктат. <...> Уверены, что время для серьёзного разговора придёт. Для этого необходимо сохранить в том числе и эту платформу парламентского взаимодействия, если, конечно, все действительно в силах осознать свою степень ответственности за будущее народов", — указано в заявлении.

В документе также говорится, что российская СВО призвана положить конец западной монополизации ОБСЕ. По мнению подписантов заявления, из-за политики Запада население Украины стало заложником поставленного у власти англосаксами неонацистского киевского режима. И сейчас эти элиты, будучи не в силах отказаться от идеи тотального доминирования в мире, ведут дело к глобальной катастрофе, подчёркивается в заявлении.

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Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ произошедшее назвали "деградацией Европы".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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