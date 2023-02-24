Россия и Белоруссия призвали сохранить ПА ОБСЕ для дальнейших контактов с Западом
Делегации России и Белоруссии в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ приняли совместное заявление с призывом сохранить эту межпарламентскую платформу для дальнейшего диалога с Западом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
"Запад не готов к диалогу, делая ставку на военную силу и диктат. <...> Уверены, что время для серьёзного разговора придёт. Для этого необходимо сохранить в том числе и эту платформу парламентского взаимодействия, если, конечно, все действительно в силах осознать свою степень ответственности за будущее народов", — указано в заявлении.
В документе также говорится, что российская СВО призвана положить конец западной монополизации ОБСЕ. По мнению подписантов заявления, из-за политики Запада население Украины стало заложником поставленного у власти англосаксами неонацистского киевского режима. И сейчас эти элиты, будучи не в силах отказаться от идеи тотального доминирования в мире, ведут дело к глобальной катастрофе, подчёркивается в заявлении.
Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ произошедшее назвали "деградацией Европы".
ТАСС / Валерий Шарифулин