Россия и Белоруссия призвали сохранить ПА ОБСЕ для дальнейших контактов с Западом

Делегации России и Белоруссии в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ приняли совместное заявление с призывом сохранить эту межпарламентскую платформу для дальнейшего диалога с Западом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Запад не готов к диалогу, делая ставку на военную силу и диктат. <...> Уверены, что время для серьёзного разговора придёт. Для этого необходимо сохранить в том числе и эту платформу парламентского взаимодействия, если, конечно, все действительно в силах осознать свою степень ответственности за будущее народов", — указано в заявлении.