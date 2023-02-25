В МИД РФ призвали Запад к равным отношениям с новыми центрами силы в мире

Отношения с новыми центрами силы на международной политической арене Западу необходимо выстраивать равноценно. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В сообщении подчёркивается, что в объективных реалиях западным странам лучше как можно скорее отойти от разрушительного курса.

"Призываем коллективный Запад как можно скорее отказаться от своего деструктивного курса, осознать объективные реалии многополярного мира, начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы на международной арене, такими как Россия, на принципах суверенного равенства государств", — говорится в сообщении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Россия призывает придерживаться G20 в формате экономического форума без вторжений в сферу безопасности. Как, к примеру, было подтверждено на прошлогоднем саммите группы, прошедшем 15–16 ноября на Бали.

"Будем и далее способствовать выполнению "Группой двадцати" возложенного на неё функционала на взаимовыгодной и деполитизированной основе", — заключили в МИД РФ.