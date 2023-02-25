Канада столкнётся с экстремальными морозами в выходные
Синоптики заявили, что в Канаду придут 52-градусные морозы
В эти выходные в некоторые регионы Канады придут экстремальные морозы. Столбики термометров могут опуститься до 52 градусов, заявило Национальное метеобюро.
Самые сильные холода, начиная от -45, прогнозируются в северных районах провинций Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор. В ряде районов Альберты, Британской Колумбии и Онтарио может ощущаться от 25 до 40 градусов ниже нуля. Специалисты попросили граждан не оставлять на улице питомцев и предупредили о риске обморожения.
Ранее Лайф писал, что москвичам предрекли суровый март. При этом Прощёное воскресенье будет тёплым, отметил синоптик Тишковец.
ТАСС / Adrian Wyld / Canadian Press / ZUMA