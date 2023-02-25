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25 февраля, 19:17

"Это сделал Зеленский": Президента Украины обвинили в демографической катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: Политика Зеленского направлена на уничтожение украинцев

Решения, которые принимает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский при поддержке западных государств, приводят к ликвидации украинского народа. Об этом заявил экс-советник второго президента Украины, Леонида Кучмы, Олег Соскин. Он подчеркнул, что Зеленский разрушает демографическую систему страны, и напомнил, что граждане мужского пола не имеют возможности выехать из-за военного положения.

"Происходит уничтожение украинской нации, украинского народа. Уничтожается семья как институт, уничтожается в принципе деторождение на Украине — это сделал Зеленский", — отметил Соскин в видео на ютуб-канале.

Он добавил, что западные страны, вооружая украинских бойцов, разжигают конфликт, который катастрофически скажется на будущем государства.

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Ранее Лайф писал, что во Франции предрекли мировую войну из-за отказа Зеленского от переговоров с Россией. С таким прогнозом выступил политик Флориан Филиппо.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SARAH MEYSSONNIER / POOL MAXPPP

Никита Осипов
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