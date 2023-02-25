Читатели британского издания Daily Mail не поверили в искренность слёз украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции, приуроченной к годовщине российской спецоперации на Украине. Эмоциональное поведение президента Незалежной вызвало у комментаторов не сочувствие, а лишь смех. Многие юзеры напомнили об актёрской карьере Зеленского и призвали общественность не вестись на его профессиональные уловки.

"Он такой талантливый актёр. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар", — написал один из пользователей.

"Зеленский действительно вжился в роль", — сыронизировал другой.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что Зеленский таким образом пытается надавить на жалость, чтобы выпросить у Запада как можно больше военной техники и денег. Многие обратили внимание, что украинский лидер подобные перформансы устраивает уже не впервые, и припомнили его крокодиловы слёзы в Европарламенте. В конечном счёте комментаторы заявили, что этот цирк с бесполезной болтовнёй будет продолжаться до тех пор, пока ему покровительствуют Лондон с Вашингтоном, ведь сам Зеленский — попросту "пустое место".