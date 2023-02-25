"Не зря Оскар подарили": Британцы высмеяли слёзы "вжившегося в роль" Зеленского
Читатели Daily Mail напомнили прослезившемуся Зеленскому о его главной профессии
Читатели британского издания Daily Mail не поверили в искренность слёз украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции, приуроченной к годовщине российской спецоперации на Украине. Эмоциональное поведение президента Незалежной вызвало у комментаторов не сочувствие, а лишь смех. Многие юзеры напомнили об актёрской карьере Зеленского и призвали общественность не вестись на его профессиональные уловки.
"Он такой талантливый актёр. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар", — написал один из пользователей.
"Зеленский действительно вжился в роль", — сыронизировал другой.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что Зеленский таким образом пытается надавить на жалость, чтобы выпросить у Запада как можно больше военной техники и денег. Многие обратили внимание, что украинский лидер подобные перформансы устраивает уже не впервые, и припомнили его крокодиловы слёзы в Европарламенте. В конечном счёте комментаторы заявили, что этот цирк с бесполезной болтовнёй будет продолжаться до тех пор, пока ему покровительствуют Лондон с Вашингтоном, ведь сам Зеленский — попросту "пустое место".
Ранее Зеленский заявил о планах Украины захватить Крым. По его словам, подготовка ведётся в техническом и моральном плане, для атаки также обучаются люди, в том числе "на площадках других государств". Конкретных сроков, которые предусматривает этот план, украинский лидер не назвал. К слову, в Крыму уже предупредили Зеленского о последствиях такого шага.
Сайт президента Украины