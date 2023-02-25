Во Франции предрекли мировую войну из-за отказа Зеленского от переговоров с Россией

Предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому начать с Россией переговоры, лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц "в кои-то веки сделали что-то неплохое". Однако главу Незалежной, который отказался, нужно срочно остановить, пока не случилось непоправимое, заявил в "Твиттере" французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Напомним, о предложении Макрона и Шольца Зеленскому стало известно вчера, 24 февраля. При этом сообщалось, что Лондон, Берлин и Париж рассматривают заключение оборонного соглашения между Украиной и НАТО после завершения конфликта. До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры об урегулировании нужно вести не с Киевом, а с Вашингтоном.