Роналду оформил хет-трик и принёс "Аль-Насру" победу над "Дамаком"

Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик за саудовский клуб. Он принёс выездную победу "Аль-Насру" над "Дамаком" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

С разгромным счётом 3:0 завершилась встреча клубов в Абхе. Роналду сумел отличиться трижды за игру — на 18-й, 23-й и 44-й минуте матча. Первый мяч ему удалось забить с пенальти. В целом на счету футболиста в пяти матчах за "Аль-Наср" в этом чемпионате уже восемь мячей.

Таким образом, португальский нападающий поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. А саудовский клуб вышел на первое место с 43 очками в турнирной таблице, обойдя "Аль-Иттихад", и продлил тем самым беспроигрышную серию до 16 матчей.