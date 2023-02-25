Роналду оформил хет-трик и принёс "Аль-Насру" победу над "Дамаком"
Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик за саудовский клуб. Он принёс выездную победу "Аль-Насру" над "Дамаком" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
С разгромным счётом 3:0 завершилась встреча клубов в Абхе. Роналду сумел отличиться трижды за игру — на 18-й, 23-й и 44-й минуте матча. Первый мяч ему удалось забить с пенальти. В целом на счету футболиста в пяти матчах за "Аль-Наср" в этом чемпионате уже восемь мячей.
Таким образом, португальский нападающий поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. А саудовский клуб вышел на первое место с 43 очками в турнирной таблице, обойдя "Аль-Иттихад", и продлил тем самым беспроигрышную серию до 16 матчей.
Ранее Лайф писал, что Роналду оформил покер за "Аль-Наср" в матче чемпионата с "Аль-Вахдой". Команда звёздного португальца победила со счётом 4:0.
Twitter / AlNassrFC_EN