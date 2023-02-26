Сокровища из гаражей: За какие советские детали и предметы можно получить хорошие деньги Оглавление Мотоциклы и мопеды Запчасти для мотоциклов Сколько стоят старые автомобили Раритетная бытовая техника Промышленные раритеты Для несведущего человека содержимое старого дедовского гаража — это просто куча пыльного железа. Но среди непонятных железок может найтись вещь, которая принесёт немалые деньги. 21297 21297 Фото © ТАСС / Егор Алеев

Мотоциклы и мопеды

Всегда найдёт своего покупателя раритетный мотоцикл. Например, выпущенный в 1961 году мотоцикл "Урал М-61" с документами стоит 50–60 тысяч рублей. За лёгкий мотоцикл "Минск М1" в весьма посредственном состоянии просят 35–40 тысяч рублей. Цена мотоцикла К-750 1960 года выпуска с документами может доходить уже до 200–250 тысяч.

Примерно такую же сумму можно выручить за полностью укомплектованный "ИЖ-Юпитер 3К" 1971 года с коляской, на котором сохранились оригинальная краска, все шильдики и хромированные элементы.

За мотоцикл Jawa Stadion без документов можно просить 60 тысяч, столько же стоит "Ява"-старушка" (Jawa 350 typ 360), а за мечту советских "рокеров" "Яву-634" на ходу и с документами 1979 года выпуска продавцы просят 50–65 тысяч.

За мотовелосипед Honda People 1984 года в хорошем состоянии можно получить от 50 до 70 тысяч рублей. Мопед Jawa 50 Typ 551 1961 года выпуска может сделать вас богаче на 100 тысяч.

Особым вниманием коллекционеров пользуются трофейные мотоциклы, которые завозили по ленд-лизу. Где их только не находили: и в заброшенных железных гаражах, и в курятниках, и в старых сараях. Сейчас их стало поменьше, потому что начиная с конца 1990-х годов провинцию стали прочёсывать перекупщики, которые скупали раритеты за копейки, а потом перепродавали в столицах втридорога. Но тем не менее удача может быть и на вашей улице. Например, немецкий мотоцикл 1941 года Zundapp KS 600 в состоянии "вот мотоцикл, а вот ведро с двигателем" можно продать за полмиллиона рублей. Даже полуразобранный DKW-250 1938 года стоит 100–200 тысяч. А Harley-Davidson WLA-42, он же "Валуй", в сборе 1942 года выпуска может стоить 350–400 тысяч.

Немецкий мотоцикл AWO-425 1953 года на ходу принесёт вам 200–250 тысяч рублей. Эти мотоциклы в принципе тоже можно считать трофейными, так как они поступали в СССР после войны в счёт репараций.

Запчасти для мотоциклов

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Запчасти тоже могут быть Клондайком. К примеру, двигатель с коробкой передач к "немцу" AWO-425 можно продать за 40–50 тысяч, а одно заднее крыло — за 15. Головка цилиндра от трофейного BMW принесёт 10–12 тысяч рублей.

Весьма ценятся у коллекционеров хромированные и латунные клаксоны. В зависимости от принадлежности к тому или иному виду транспорта и состояния, их можно продать от одной тысячи до 10–15 тысяч рублей.

У самодельщиков и реставраторов пользуются спросом старинные мотоциклетные "сиденья-лягушки". Разброс цен здесь примерно такой же, как и у клаксонов. Хромированные зеркала от мотоциклов и мопедов стоят 2,5–5 тысяч. Столько же могут принести бензобак-капля, причём часто независимо от состояния, и хромированные фары.

Старая мотоциклетная кожаная куртка 1930-х годов уходит на аукционах за 3500–4000 рублей, а редкие номерные знаки — за 10–15 тысяч.

Сколько стоят старые автомобили

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

У некоторых особо запасливых советских дедков в гараже можно найти не только мешок верхонок, но и старый советский автомобиль. Очень часто это весьма поезженные экземпляры не на ходу или нуждающиеся в ремонте, но тем не менее они тоже стоят денег.

В зависимости от года выпуска и пробега "горбатый" ЗАЗ-965 может принести от 50 до 400 тысяч рублей. "Москвич-400/401" 1954 года под реставрацию принесёт 40–50 тысяч, "Москвич-2140" с документами на ходу в хорошем состоянии (в зависимости от модификации) обойдётся новому владельцу в сумму от 100 до 400 тысяч рублей. А ГАЗ-М-21 "Волга" 1957 года стоит от 200 до 300 тысяч. ГАЗ-24 "Волга" 80-х годов в кузове седан может стоить 50–100 тысяч. Особым спросом у коллекционеров пользуется "Волга" в кузове универсал — ГАЗ-2412. За экземпляр в хорошем состоянии можно выручить 300–500 тысяч.

Раритетный автомобиль "Опель" 1934 года может принести до полумиллиона рублей, а модель в состоянии "похуже" — 100–150 тысяч. "Мерседес-Бенц" 1938 года стоит 800 тысяч рублей, а Chrysler этого же года в состоянии "под реставрацию" без двигателя обойдётся в 230–260 тысяч.

Да ладно машины, некоторые особо бережливые люди умудрились сохранить в гаражах даже передки зарядных ящиков от 45-миллиметровых советских орудий. Их продают теперь за 350–400 тысяч. Есть даже тормозные колёса от самолёта Ан-2, которые могут обогатить владельца на 70 тысяч рублей, если, конечно, на них найдётся покупатель.

Особым спросом у коллекционеров пользуются советские инструменты: гаечные ключи, молотки, кувалды, ломы, наковальни, тиски. Имеет значение производитель, год, материал инструмента, состояние.

Раритетная бытовая техника

Фото © ТАСС / Stephen Chung / London News Pictures / ZUMA

Но запчасти и транспортные средства отнюдь не всё, что можно найти в гаражах, ведь сюда обычно уносили из квартиры все устаревшие и даже поломанные вещи. Последние хозяин всегда планировал отремонтировать, но "когда-нибудь потом". Это "потом" обычно так и не наступало. И именно в гаражах можно обнаружить редкие пластинки, усилители, швейные машинки и прочую технику, когда-то необходимую в советском быту.

Комплект пластинок 1950-х годов сейчас можно продать за 10–12 тысяч рублей. За немецкую швейную машинку Vesta 1920-х годов можно выручить 10–12 тысяч. За ножной Singer начала XX века — 25 000, а машинка Gritzner Durlach XIX века принесёт 50–60 тысяч рублей. Раритетная швейная машинка Durkopp на кованом основании стоит уже 200–250 тысяч рублей. Советские вязальные машины принесут от 500 до 8000 рублей.

Именно благодаря гаражному складу всё ещё есть в продаже диапроекторы и лампы к ним. Они стоят 700–1500 и 150–250 рублей соответственно.

Патефоны 1950-х годов могут принести 8–15 тысяч, раритетные немецкие пишущие машинки — 5–20 тысяч. Антикварные электроизмерительные приборы позапрошлого века стоят 10–15 тысяч рублей. Радиоприёмник 1960 года VEF Spidola может обогатить вас на 15 тысяч, а японский усилитель Nakamichi 1984 года — на 50 тысяч. Усилитель Sony XM-4045 теперь продают за 10 тысяч.

Промышленные раритеты

Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Каких только предметов не хранили в гаражах советские мужчины! В некоторых находились легендарные автоматы газированной воды из СССР. Они сохранились до сих пор, и некоторые из них новые и даже имеют документы. На аукционах и форумах за них просят от 35 до 75 тысяч рублей. Другие хранят целые комплекты советских авиагарнитур и теперь продают их за 15 тысяч рублей. Третьи чудом сохранили авиационные баки (20–30 тысяч рублей), авиастартеры (80 тысяч), контрольные приборы (от 500 до 5000 рублей). Другие в гараже вдруг обнаружили колбы для советских аппаратов "Соки-воды" и теперь продают их за 1500–4500 рублей.

За промышленные сварочные аппараты советских времён просят 12–15 тысяч рублей, а метровый штангенциркуль теперь стоит 5000.

Авторы Майя Новик