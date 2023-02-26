Бастрыкин взял под свой контроль дело о гибели мальчика при спуске с горы на Камчатке

Дело о гибели 14-летнего мальчика при спуске с горы Морозная на Камчатке взято под особый контроль. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе следствия.

"Бастрыкин А.И. поручил руководителю Следственного управления по Камчатскому краю Кулакову В.В. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования", — сообщили в Следкоме.

По предварительным данным, подросток катался на лыжах, а затем внезапно не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался на месте от полученных травм.

Трасса была специально отведённой для спусков, но подросток выехал за её пределы. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).