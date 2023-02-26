Запущена самая длинная в России гонка на собачьих упряжках

В селе Эссо на Камчатке стартовала самая протяжённая гонка на собачьих упряжках в России, расстояние по тундре — более 1400 километров. На старт пролога вышло 10 каюров, девять из них примут участие в "Берингии".

Упряжки гонки на Камчатке "Берингия-2023". Фото © "Берингия"

"Каюрам предстоит пройти 1400 километров, преодолеть все испытания и доказать свою силу и подготовленность", — рассказали организаторы гонки.

Упряжки гонки на Камчатке "Берингия-2023". Фото © "Берингия"

Каюры прошли десять километров. По результатам заезда определится очерёдность выхода на старт большой гонки. До начала пролога там же прошло ещё несколько мероприятий, проводившихся в рамках официального фестиваля. В их числе детская гонка, соревнование для спринтеров и деловой форум.

Упряжки гонки на Камчатке "Берингия-2023". Фото © "Берингия"

В этом году зимний фестиваль "Берингия" охватит всю Камчатку. Одним из ключевых его направлений останутся гонки на собачьих упряжках. Несмотря на мороз минус 25 градусов в регионе, упряжкам предстоит пройти 22 этапа.