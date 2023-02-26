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26 февраля, 01:45

Странная выходка клиента до жути напугала работницу офиса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге клиент страховой компании незаметно спрятался в офисный шкаф

Странная выходка одного из клиентов страхового офиса в Екатеринбурге напугала девушку, которая там работает. Мужчина пришёл в агентство, очевидно, для оформления. Он находился в кабинете с сотрудницей, которая подготавливала документы. А когда она вышла на некоторое время, мужчина вдруг спрятался в шкаф.

В Екатеринбурге мужчина спрятался в офисный шкаф. Видео © E1.ru

Вернувшись, девушка, не увидев клиента на месте, удивилась и продолжила работу. В это время посетитель сидел, притаившись. Вероятно, услышав какой-то звук в шкафу, сотрудница открыла дверь. Мужчина выскочил и бросился наутёк, сильно испугав девушку такой выходкой.

"Предвесеннее обострение? Больше мы его не видели. Спасибо хоть, что ничего не сломал и не украл", — рассказали сотрудники офиса местному изданию E1.

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Обложка ©

E1.ru

Арина Родионова
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