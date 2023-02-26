Дипломат рассказал, как Запад продавливал антироссийскую резолюции в ООН

В кулуарах ООН представители стран Запада оказывали давление на другие страны, чтобы те проголосовали за антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Наверняка будут выпячивать принятие Генассамблеей ООН очередной бесполезной антироссийской резолюции. Голосов, правда, до исторического рекорда немного не дотянули, но 141 голос "за" вроде бы неплохой результат. Вот только текст для этого пришлось "скруглить" и выхолостить до размытых банальностей, выпала из него и пресловутая мирная инициатива Зеленского", — отметил Полянский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что коллеги по ООН из развивающихся стран жаловались за спиной "западников" и просили российских коллег не обижаться на них. Он также резко высказался относительно ожидаемой "мантры" антироссийской коалиции по поводу годовщины СВО — "противная и не запоминающаяся", обозначил он.

"Вот что запомнится, так это оспоренное нами беспардонное решение мальтийского председательства о том, чтобы Кулеба безо всяких на то оснований говорил перед членами Совбеза", — отметил Полянский.