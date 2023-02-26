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26 февраля, 02:29

"Большая трагедия": Пригожин с юмором прокомментировал новые санкции

Пригожин с юмором отреагировал на санкции ЕС против его медиагруппы

В чёрном списке последнего пакета антироссийских санкций ЕС оказалась медиагруппа "Патриот", принадлежащая основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Он с юмором отреагировал на это, назвав подобные санкции для себя "большой трагедией". В Евросоюзе обосновали своё решение тем, что якобы это СМИ "распространяет дезинформацию".

"Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и The New York Times", — приводит слова Пригожина телеграм-канал его пресс-службы.

Пригожин не без иронии отметил, что теперь медиагруппе придётся сильно потратиться на комиссию в 20% крупным западным изданиям, хоть это и осложнит работу ЕК. Также он предположил, что выборы президента США пройдут спокойно, так как пока нет американских ограничений на "Патриот".

"В случае если и это произойдёт тогда мы, конечно же, мы подключим юристов и будем настаивать на снятии ограничений с газеты The Wall Street Journal, так как у нас с ними подписан договор, который действует до середины 2025 года", — добавил Пригожин.

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Ранее Лайф сообщал, что вечером 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня. В итоге властям Евросоюза не удалось ввести очередные ограничения в годовщину начала российской специальной военной операции. Утверждены санкции были только 25-го.

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VK / Евгений Пригожин (ЧВК "Вагнер")

Арина Родионова
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