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26 февраля, 02:54

Глава ЦРУ высказался о роли его ведомства в конфликте на Украине

Глава ЦРУ Бёрнс заявил , что переданные Киеву данные помогли ВСУ в боевых действиях

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс высказал мнение, что данные, которые Киеву передавало его ведомство, помогали Вооружённым силам Украины. Об этом он сказал в интервью CBS.

Как выразился Бёрнс, он считает, что предоставленные американской разведкой данные якобы призваны "помочь [президенту Украины Владимиру Зеленскому] защитить его страну". Телеканал пока обнародовал только выдержки из высказываний главы ЦРУ.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины. По его словам, в США пока не видят у Москвы серьёзного настроя на переговоры.

Андрей Григорьев
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