Глава ЦРУ высказался о роли его ведомства в конфликте на Украине

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс высказал мнение, что данные, которые Киеву передавало его ведомство, помогали Вооружённым силам Украины. Об этом он сказал в интервью CBS.

Как выразился Бёрнс, он считает, что предоставленные американской разведкой данные якобы призваны "помочь [президенту Украины Владимиру Зеленскому] защитить его страну". Телеканал пока обнародовал только выдержки из высказываний главы ЦРУ.