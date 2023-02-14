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13 февраля, 21:24

"Диверсия может открыть дверь": У директора ЦРУ заметили новые амбиции после взрыва "Северных потоков"

Журналист Херш: Директор ЦРУ Бёрнс хочет стать госсекретарём

<p>Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / JOSE MENDEZ</p>

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / JOSE MENDEZ

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс может выгодно использовать свою роль в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" (которую ему приписывает Херш). По мнению лауреата Пулитцеровской премии, опубликовавшего на прошлой неделе расследование о причастности США к диверсиям на российских трубопроводах, эти взрывы способны помочь главе разведывательного управления получить в будущем место государственного секретаря.

"Я знаю, что он хочет стать госсекретарём. Возможно, это произойдёт при новой администрации", — заявил Херш.

Участие в диверсиях, по его мнению, может помочь достичь Бёрнсу своей цели, однако журналист не до конца уверен, что такая перспектива есть.

В Китае призвали пересмотреть отношение к США после подрыва "Северных потоков"

В Китае призвали пересмотреть отношение к США после подрыва "Северных потоков"

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. Китайские эксперты, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять.

Арина Родионова
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