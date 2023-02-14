"Диверсия может открыть дверь": У директора ЦРУ заметили новые амбиции после взрыва "Северных потоков"

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс может выгодно использовать свою роль в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" (которую ему приписывает Херш). По мнению лауреата Пулитцеровской премии, опубликовавшего на прошлой неделе расследование о причастности США к диверсиям на российских трубопроводах, эти взрывы способны помочь главе разведывательного управления получить в будущем место государственного секретаря.

"Я знаю, что он хочет стать госсекретарём. Возможно, это произойдёт при новой администрации", — заявил Херш.