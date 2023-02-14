"Диверсия может открыть дверь": У директора ЦРУ заметили новые амбиции после взрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: Директор ЦРУ Бёрнс хочет стать госсекретарём
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / JOSE MENDEZ
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс может выгодно использовать свою роль в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" (которую ему приписывает Херш). По мнению лауреата Пулитцеровской премии, опубликовавшего на прошлой неделе расследование о причастности США к диверсиям на российских трубопроводах, эти взрывы способны помочь главе разведывательного управления получить в будущем место государственного секретаря.
"Я знаю, что он хочет стать госсекретарём. Возможно, это произойдёт при новой администрации", — заявил Херш.
Участие в диверсиях, по его мнению, может помочь достичь Бёрнсу своей цели, однако журналист не до конца уверен, что такая перспектива есть.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. Китайские эксперты, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять.