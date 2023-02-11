В Китае призвали пересмотреть отношение к США после подрыва "Северных потоков"

Мировое сообщество должно пересмотреть роль США в политике из-за очевидной причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.

"Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине", — поделились эксперты, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на "Северных потоках".

По мнению авторов материала, в ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не "взорвать ли "Северный поток", а то, "как не оставить улик" при совершении атаки на газопроводы. Китайские обозреватели полагают, что власти США начали готовить диверсию на объектах задолго до начала конфликта на Украине.