В Китае призвали пересмотреть отношение к США после подрыва "Северных потоков"
Huanqiu: Взрывы на "Северных потоках" вынуждают мир пересмотреть отношение к США
Мировое сообщество должно пересмотреть роль США в политике из-за очевидной причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.
"Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине", — поделились эксперты, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на "Северных потоках".
По мнению авторов материала, в ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не "взорвать ли "Северный поток", а то, "как не оставить улик" при совершении атаки на газопроводы. Китайские обозреватели полагают, что власти США начали готовить диверсию на объектах задолго до начала конфликта на Украине.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. Китайские эксперты, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять. Сам Херш отказался выступать в Госдуме РФ, однако не исключил этого в будущем.
ТАСС / AP