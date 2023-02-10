Китай составил список грехов США после скандального разоблачения о подрыве "Потоков"

Соединённые Штаты пытаются утаить правду о взрывах на "Северных потоках", которую людям важно знать, заявила в "Твиттере" официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша.

В своём сообщении дипломат подчеркнула, что на фоне скандального разоблачения Америка пытается продать дезинформацию и такое происходит не в первый раз.

"Вашингтон и эти "свободные и профессиональные" американские и европейские СМИ загадочным образом хранят молчание по поводу расследования Херша по "Северным потокам". Это потому, что они знали об этом всё время, или их просто не волнует правда, пока люди верят их версии истории?" — написала Чуньин.

Дипломат считает, что история с подрывом газопроводов — "это просто ещё один пример того, как Вашингтон пытается скрыть правду, которая имеет значение, и продать дезинформацию, если она помогает обойти других". Притом что Америка занимается этим постоянно.