Западные страны сделали из Украины полигон НАТО. Там они отрабатывают свои военные сценарии. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев", — приводит ТАСС его слова.

Пушилин добавил, что Запад изо дня в день переходит красные линии, которые сам до этого устанавливал. Страны НАТО соглашаются передавать Украине всё более тяжёлое и дальнобойное оружие.

"Мы в самом начале специальной военной операции недооценили только одно — цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнёрами", — отметил врио руководителя республики.