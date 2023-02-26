Пушилин назвал Украину полигоном НАТО для отработки самых кровавых сценариев
Западные страны сделали из Украины полигон НАТО. Там они отрабатывают свои военные сценарии. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев", — приводит ТАСС его слова.
Пушилин добавил, что Запад изо дня в день переходит красные линии, которые сам до этого устанавливал. Страны НАТО соглашаются передавать Украине всё более тяжёлое и дальнобойное оружие.
"Мы в самом начале специальной военной операции недооценили только одно — цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнёрами", — отметил врио руководителя республики.
Несмотря на всё это, Пушилин ранее выразил уверенность в том, что все города ДНР будут освобождены. Он считает, что затем там жизнь будет меняться в лучшую сторону.
ТАСС / Николай Тришин